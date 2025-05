Cesano Maderno sconvolta ecco chi era la 14enne travolta dal treno

Cesano Maderno è in lutto per la tragica scomparsa di una giovane ragazza di 14 anni, travolta da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le iniziali "S.B." identificano la vittima, la cui storia ha lasciato la comunità sconvolta e in cerca di risposte dopo questo drammatico evento.

Cesano Maderno è ancora sconvolta dalla tragedia successa nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 maggio. Il nome completo non è ancora stato diffuso dalle autorità. Ma "S.B" sono le iniziali della 14enne che è stata travolta dal treno a Cesano Maderno, mentre attraversava il passaggio a.

