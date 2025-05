Cesano Maderno Sandra Bolog travolta a 14 anni da un treno mentre ascoltava la musica con le cuffie

Una comunità in lutto a Cesano Maderno per la tragica scomparsa di Sandra Bolog, 14 anni, investita da un treno mentre ascoltava musica con le cuffie. La tragedia si è consumata il 14 maggio al passaggio a livello di corso Libertà. I funerali della giovane sono in programma per il 17 maggio.

Una comunità sconvolta: i funerali il 17 maggio. Cesano Maderno piange la giovane Sandra Bolog, 14 anni, travolta da un treno nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 maggio. La tragedia è avvenuta al passaggio a livello di corso Libertà, mentre la studentessa attraversava i binari con le sbarre abbassate. L’ultimo saluto è previsto per sabato 17 maggio, alle ore 14, presso la Casa Funeraria Molteni. Un gesto d’incoscienza costato la vita Sandra Bolog era uscita per recarsi al centro commerciale su incarico della madre. Avrebbe scavalcato la barriera del passaggio a livello mentre ascoltava musica con le cuffiette. In quel momento stava sopraggiungendo il treno. Le immagini delle telecamere aiuteranno a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’allarme dei commercianti I negozianti della zona denunciano che comportamenti simili sono quotidiani. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cesano Maderno, Sandra Bolog travolta a 14 anni da un treno mentre ascoltava la musica con le cuffie

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sabato l'ultimo saluto alla 14enne travolta e uccisa dal treno

Scrive primamonza.it: Sabato pomeriggio, 17 maggio, alle 14, alla Casa funeraria Molteni di Cesano Maderno, l'ultimo saluto a Sandra Bolog, la 14enne studentessa travolta e uccisa dal treno ieri, 14 maggio 2025, mentre at ...

IL CASO Tragedia a Cesano Maderno: 14enne investita da un treno, aveva le cuffie

Come scrive informazione.it: Una ragazza di 14 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 19 a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dopo essere stata travolta da un treno regionale diretto a Milano. L’incidente è av ...

Travolta e uccisa dal treno: aveva solo 14 anni

Lo riporta primamonza.it: Aveva solo 14 anni la ragazza che ieri sera, mercoledì 14 maggio, è stata travolta e uccisa da un treno in transito al passaggio a livello di corso Libertà di Cesano Maderno. Travolta e uccisa dal tre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Colpi d'arma da fuoco a Cesano nelle Marche: morta una donna - il figlio barricato in casa

Ancora in corso l'intervento delle forze dell'ordine che hanno chiuso tutte le vie di accesso. Ancora in corso l'intervento delle forze dell'ordine che hanno chiuso tutte le vie di accesso.