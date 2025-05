Cesano Maderno (Monza e Brianza), 15 maggio 2025 – Aveva alle orecchie le cuffie per ascoltare la musica la ragazza di 14 anni, di Cesano Maderno, travolta e uccisa ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 19. La ragazza – da quanto è stato appurato – ha superato le sbarre abbassate del passaggio a livello senza accorgersi così dell’arrivo del convoglio. Non era né scesa né stava per andare a prendere il treno, era uscita per fare alcuni acquisti. Massimo riserbo tuttavia, anche in considerazione della minore età, sul suo nome. Esclusa dunque l’ipotesi, presa in considerazione in un primo momento, che potesse essersi trattato di un gesto volontario. Nessuno – pur in presenza di diverse persone vista l’ora lungo quella strada, nei pressi del passaggio a livello c’è anche un supermarket – si sarebbe reso conto di quel che stava per succedere, per poter magari tentare di fermarla o di mettersi a urlare per richiamarne l’attenzione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cesano Maderno, la ragazza di 14 anni travolta e uccisa dal treno indossava le cuffie e non si sarebbe accorta dell’arrivo del convoglio