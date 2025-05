cesano maderno 14enne travolta e uccisa da un treno al passaggio a livello

Nel tardo pomeriggio di ieri una ragazza di 14 anni è morta, travolta da un treno regionale a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, l'adolescente si sarebbe abbassata sotto la sbarra del passaggio a livello per attraversare i binari e non si sarebbe accorta dell'arrivo del convoglio a causa della musica che stava ascoltando con le cuffie. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

