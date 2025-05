Cesano Maderno 14enne investita da un treno sui binari | morta sul colpo

Una tragica notizia ha colpito Cesano Maderno: una ragazza di 14 anni è stata investita da un treno mentre si trovava sui binari, perdendo la vita sul colpo. Questo incidente si aggiunge a una serie di tragedie avvenute nei pressi del passaggio a livello, riportando l'attenzione sulla sicurezza delle aree ferroviarie.

Quella di ieri è solo una delle tragedie avvenute in prossimità del passaggio a livello di Cesano Maderno

