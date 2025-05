Cesano Maderno 14enne attraversa i binari e muore | aveva le cuffie

Un tragico incidente è avvenuto a Cesano Maderno, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita attraversando i binari nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero chiuse. La vittima indossava delle cuffie, il che potrebbe aver contribuito a non percepire il pericolo. La comunità è scossa da questa drammatica notizia.

È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Monza. La vittima ha 14 anni ed era passata sotto la sbarra con il passaggio a livello chiuso 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cesano Maderno, 14enne attraversa i binari e muore: aveva le cuffie

Altre fonti ne stanno dando notizia

Onza brianza: attraversa su binari, morta 14enne a Cesano Maderno

Secondo lapresse.it: Milano, 15 mag. (LaPresse) - Travolta da un treno mentre attraversava sui binari della ferrovia, all'altezza della ex stazione di Cesano Maderno, in provincia ...

14enne morta travolta dal treno a Cesano Maderno, binari attraversati con le cuffie: la sbarra era abbassata

Da virgilio.it: Secondo quanto ricostruito da ANSA, la 14enne sarebbe stata travolta da un treno regionale durante l’attraversamento dei binari della ferrovia a Cesano Maderno. L’incidente sarebbe avvenuto intorno ...

Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno, attraversava il passaggio a livello con le sbarre chiuse

Riporta informazione.it: Cronaca CESANO MADERNO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, in centro città. Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno Trenord nei pressi… Leggi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Colpi d'arma da fuoco a Cesano nelle Marche: morta una donna - il figlio barricato in casa

Ancora in corso l'intervento delle forze dell'ordine che hanno chiuso tutte le vie di accesso. Ancora in corso l'intervento delle forze dell'ordine che hanno chiuso tutte le vie di accesso.