Travolta da un treno mentre attraversava sui binari della ferrovia, all’altezza della ex stazione di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza: è morta così una ragazzina di 14 anni, originaria del posto. La ricostruzione dell’incidente a Cesano Maderno. Secondo quanto confermato a LaPresse, l’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì, intorno alle 19 quando la giovane stava attraversando i binari all’altezza del passaggio a livello che in quel momento era chiuso per il passaggio del treno che arrivava da Palazzolo Milanese diretto a Milano. La ragazzina, secondo quanto finora ricostruito, si era abbassata ed era passata sotto la sbarra quando il treno l’ha travolta e uccisa. Sul posto oltre ai soccorsi di Areu 118, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria che sta procedendo nelle indagini. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cesano Maderno, 14 muore travolta da un treno