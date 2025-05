Cesano Bennet verso la chiusura 50 dipendenti appesi a un filo | Nessuna trattativa in corso

I dipendenti del supermercato Bennet e del centro commerciale Porte di Milano si trovano in una situazione critica, con il futuro del loro lavoro incerto e senza trattative in corso. In una lettera aperta, esprimono il loro timore, ricordando come dieci anni fa avevano giĂ lottato per evitare la chiusura dell'Auchan di Cesano.

Lettera aperta dei lavoratori del supermercato Bennet e del centro commerciale Porte di Milano, in cui esprimono preoccupazione per il proprio futuro. "A distanza di dieci anni dallo sciopero che scongiurò la chiusura dell’allora Auchan di Cesano - si legge nella lettera -, ci ritroviamo a vivere un nuovo, drammatico capitolo. Il punto vendita Bennet, subentrato appena cinque anni fa, ha annunciato la chiusura definitiva entro il 31 maggio. Una decisione che lascia 50 lavoratori del supermercato e altri 100 addetti degli esercizi commerciali del centro commerciale in una condizione di profonda incertezza, senza un vero confronto, senza una trattativa, senza una spiegazione chiara". Secondo i dipendenti, molti dei contratti "hanno ricevuto lettere di trasferimento verso sedi lontane come San Martino Siccomario e Pieve Fissiraga. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesano, Bennet verso la chiusura 50 dipendenti appesi a un filo: "Nessuna trattativa in corso"

