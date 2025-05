Certificazioni Linguistiche | giro di vita del governo drastica riduzione degli enti riconosciuti ufficialmente

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto una drastica riforma nel panorama delle certificazioni linguistiche, riducendo il numero degli enti ufficialmente riconosciuti da 41 a 8. Questa fondamentale modifica, valida per tre anni dall'anno scolastico 2024/2025, ha l'obiettivo di semplificare il sistema e garantire maggior qualità nelle attestazioni delle competenze linguistiche.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato una stretta significativa sulle certificazioni linguistiche, riducendo da 41 a 8 gli enti riconosciuti per il rilascio di attestati delle competenze linguistiche. La nuova lista sarà valida per tre anni, a partire dall'anno scolastico 20242025, e nasce da una selezione rigorosa condotta da una Commissione di esperti.

