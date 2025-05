Cerno all' Europarlamento | Fascismo nascosto nelle cassapanche del Nazareno | GUARDA

Quel fascismo che la sinistra vede dappertutto¬†"era nascosto nelle cassapanche del Nazareno". Ne √® convinto il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che ieri si √® recato all'Europarlamento per denunciare il bavaglio che l'Ue ha messo al quotidiano romano di cui √® a capo. "Oggi si √® parlato di libert√† di stampa, ma in questa sede", ha detto Cerno a margine della¬†conferenza stampa organizzata dopo la seduta del "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" della commissione Libe del Parlamento europeo da cui √® stato escluso. Nella Commissione ufficiale, invece, "andava in scena il fascismo rosso, quello che sta all'opposizione". "Non √® importante quello che dici, ma quando lo dici. Io l'ho provato sulla mia pelle. Se dici le stesse cose, ma non per loro, allora sei fascista", ha commentato il direttore¬†a caldo. 🔗Leggi su Iltempo.it

