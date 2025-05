Cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV ci sarà anche la Protezione Civile del Veneto

La cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per il 18 maggio, vedrà la partecipazione della Protezione Civile del Veneto. Il presidente Luca Zaia ha annunciato l'invio di 28 volontari e due funzionari per garantire la sicurezza dell'evento, in risposta alla richiesta del Dipartimento nazionale, a partire da venerdì 16 maggio.

Il presidente Luca Zaia annuncia di aver messo a disposizione 28 volontari e due funzionari della Protezione civile del Veneto, su istanza del Dipartimento nazionale, da domani venerdì 16 maggio fino a domenica 18, giorno dello svolgimento della cerimonia di intronizzazione di papa Leone XIV a. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, ci sarà anche la Protezione Civile del Veneto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dall'intronizzazione alla prima Messa di Leone XIV: la tiara papale, il pallio e l'Anello del pescatore. Simboli e significati del rito

msn.com scrive: Papa Montini fu l'ultimo a indossare la corona d'oro, poi papa Luciani nei suoi 33 giorni decise di eliminare l’incoronazione ...

Intronizzazione Papa Leone XIV, i grandi del mondo attesi a Roma

Secondo rainews.it: Previste circa 200 delegazioni: da Vance a Herzog ai vertici dell'Unione Europea. Possibile anche l'arrivo di Zelensky ...

Cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa: sicurezza e attese

notizie.it scrive: La cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV si preannuncia come un evento di straordinaria importanza, capace di richiamare migliaia di fedeli da ogni angolo del mondo. Le autorità romane, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Bagnone intensa campagna vaccinale con l’ausilio della Misericordia che ha costituito anche il Gruppo di Protezione civile

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla.