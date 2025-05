Ceri di Gubbio il bollettino medico

Durante i Ceri di Gubbio, un evento intriso di tradizione, è stato attuato un piano di soccorso efficace. Dalla Usl Umbria 1, un team di soccorritori e quattro ambulanze hanno garantito la sicurezza dei partecipanti, con tre punti medici avanzati strategicamente collocati, permettendo un intervento rapido e professionale in caso di emergenze.

Tre punti medici avanzati, un'equipe soccorritori a piedi e quattro ambulanze. La Usl Umbria 1 e i professionisti dell'ospedale di Branca hanno organizzato un piano di soccorso che, dalle 10 alle 13, prevedeva l’allestimento di tre punti medici avanzati (situati nei pressi di palazzo dei Consoli. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ceri di Gubbio, il bollettino medico

Se ne parla anche su altri siti

Gubbio, verso il cambio di percorso per la Festa dei Ceri in piazza Quaranta martiri

Segnala corrieredellumbria.it: I Ceri potrebbero cambiare percorso in piazza Quaranta martiri a Gubbio passando a fianco delle Logge dei Tiratori visti i lavori che stanno interessando il tratto San Francesco-Ospedale. A suo tempo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lockdown per tutta l?Italia : L?appello dei medici per contenere il Coronavirus

?L?Ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il paese?, queste le parole del presidente della Fnomceo - Federazione nazionale degli Ordini?Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.