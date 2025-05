Ceri di Gubbio il bollettino delle ore 21 | 68 interventi sanitari 7 i pazienti portati a Branca

Si è conclusa senza gravi criticità la giornata della Festa dei Ceri a Gubbio, grazie a un'efficace organizzazione sanitaria. Il bollettino delle ore 21 riporta 68 interventi, con 7 pazienti trasferiti a strutture specializzate, attestando l'importanza di un sistema di assistenza rapida durante eventi affollati e festivi.

Si è conclusa senza gravi criticità la giornata della Festa dei Ceri a Gubbio, grazie a un imponente dispiegamento di forze sanitarie che ha garantito assistenza tempestiva e continua. Il bollettino medico aggiornato alle ore 21 registra un totale di 68 interventi sanitari, di cui 7 pazienti trasferiti all’ospedale di Branca, tra pronto soccorso e ricoveri. Nel solo pomeriggio sono stati effettuati 24 interventi: tra questi si segnalano 2 dolori addominali, 2 sincopi, 1 lipotimia, 1 attacco di panico, 5 fratture o politraumi, 8 traumi minori, 1 ferita suturata, 2 epistassi, 1 caso di ipertensione e 1 cefalea. Un paziente è stato ricoverato a Branca e un altro si trova ancora in osservazione per una possibile ospedalizzazione. Per garantire la copertura sanitaria durante la manifestazione, dalle 15 alle 21 sono stati attivati due punti medici avanzati, situati nei pressi di Porta Sant’Ubaldo e della Basilica di Sant’Ubaldo, oltre a tre ambulanze fisse dislocate a Cappelluccia, presso la Basilica e in piazzale Sant’Agostino. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ceri di Gubbio, il bollettino delle ore 21: 68 interventi sanitari, 7 i pazienti portati a Branca

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa dei Ceri a Gubbio: 46 interventi sanitari registrati fino alle 13, cinque i ricoveri in ospedale

Segnala laprimapagina.it: Si conferma intenso l’impegno dei sanitari in occasione della Festa dei Ceri di Gubbio. Fino alle ore 13 sono stati registrati 46 interventi sanitari, di cui ...

La Festa dei Ceri di Gubbio al centro della nuova puntata di Umbria in diretta: si parlerà anche di musica con l'ospite in studio Stefano Zavattoni

Si legge su corrieredellumbria.it: Nuovo appuntamento con Umbria in diretta, in onda oggi giovedì 15 maggio dalle ore 12 su Radio Corriere dell'Umbria. In studio la giornalista Paola Costantini in compagnia del vicedirettore del Gruppo ...

Festa dei Ceri 2025, l’alzata della mattina

Riporta teletruria.it: Grande gioia oggi a Gubbio per la Festa dei Ceri, stemma della Regione Umbria e identità di un Popolo intero. La Festa inizia all’alba e la mattina termina con l’alzata, la Corsa inizia invece alle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pranzo di pesce a Gubbio : Vomito e dissenteria

Vanno a pescare i tonni e si riuniscono per mangiarli, ma il pranzo a Gubbio finisce nel peggiore dei modi.