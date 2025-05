Ravenna, 15 maggio 2025 – Quel giorno, come avrebbe poi candidamente lui stesso spiegato, stava andando a Milano per farsi un giretto. Ma nel viaggio tra la sua abitazione in provincia di Macerata e la città meneghina, aveva provato ad ammazzare un paio di poliziotti della Stradale cercando di investirli nel corso di un inseguimento mozzafiato tra Faenza, Cotignola e Solarolo. Era il 31 agosto scorso e nel primo pomeriggio di ieri per il giovane - un 25enne difeso dall’avvocato Aronne Perugini di Fermo - davanti al gup Andrea Galanti del tribunale di Ravenna e al pm d’udienza Francesco Coco, è stato pronunciato un non luogo a procedere sulla base della perizia psichiatrica a suo tempo affidata allo specialista Roberto Zanfini. Grande paura sull’A14. Si lancia in corsa da un’auto: “Mi avevano sequestrato” Tuttavia dato che il ragazzo, oltre che incapace di intendere e volere, è stato ritenuto socialmente pericoloso, il pm ha chiesto e ottenuto per lui una misura di sicurezza: ovvero la libertà vigilata con permanenza in una struttura del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) in attesa di rivalutazione delle sue condizioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Cercò di uccidere due agenti nell'inseguimento in A14: "Incapace di intendere e volere"