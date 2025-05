Centri sociali e pro Pal tentano l’assalto al Salone del Libro di Torino FdI | Città prigioniera della sinistra estrema coccolata dal sindaco

Vergogna pro Pal al Salone del Libro di Torino. Manifestanti dei gruppi di Torino per Gaza, Non una di meno, Progetto Palestina Cau Torino e Hipster Democratici hanno dato vita a una protesta davanti ai cancelli della kermesse. Nel mirino degli attivisti la presenza del giornalista della Comunità ebraica di Milano e de La Ragione Nathan Greppi.; i nvitato per presentare il suo libro “La cultura dell’odio”. ‘Fuori i sionisti dal Salone del Libro’, ‘Palestina libera’, “La Nakba non è finita. La resistenza continua”: questi sono solo alcuni degli striscioni portati dai manifestanti, come riportato da Torinoggi. Il gruppetto – un centinaio di persone – si è posizionato nei pressi dell’ingresso di via Nizza per contestare l’incontro di Greppi, che nel suo saggio accende i riflettori sull’odio nei confronti di Israele nel mondo della cultura. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

