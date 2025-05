Centri in Albania via libera al decreto | così Meloni prepara l' incontro con Rama

Il governo italiano ha ottenuto il primo via libera alla salvaguardia dei centri di accoglienza in Albania, con l'approvazione di un decreto che ribadisce l'impegno nella gestione dei migranti. La decisione segue l'imminente incontro tra la presidente Meloni e il premier Rama, per discutere strategie comuni sui flussi migratori e la cooperazione bilaterale.

Primo ok al decreto che vuole salvare i due centri in Albania. L'aula della Camera ha approvato il provvedimento del governo che ha fatto ripartire la struttura di Gjader, ora impegnata con i migranti irregolari presenti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). E intanto la presidente del. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Centri in Albania, via libera al decreto: così Meloni prepara l'incontro con Rama

Lo facciamo con il cuore e con la convinzione che il mare tra Italia e l'Albania non è uno spazio che ci divide ma ci unisce da migliaia di anni, ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama, durante un punto stampa congiunto con Meloni, commentando l'accordo sui migranti tra Tirana e Roma.