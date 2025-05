"Potremmo far polemica ma a parlare per noi sono i numeri". A dirlo è la vicesindaco Lucia Tanti che, all'indomani delle segnalazioni riguardanti il mancato accesso a "Giocoquando", servizio comunale estivo dedicato ai bambini delle famiglie aretine, interviene per fare il punto della situazione. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Centri estivi e Giocoquando. Tanti: "Posti per oltre 700 bambini. Ecco i numeri"