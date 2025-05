Un'operazione di censimento all'interno della baraccopoli abusiva in via dei Bagni Vecchi, al confine tra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Un intervento messo in programma e finalizzato al censimento delle persone presenti, oltre che - ha spiegato il sindaco dell'amministrazione della. 🔗Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Censimento nella baraccopoli abusiva dopo l'incendio. Blitz alle porte di Roma