Sono oltre 600mila le persone che in Italia soffrono di celiachia. La malattia autoimmune che richiede l’eliminazione totale del glutine è spesso una diagnosi che cambia radicalmente non solo il modo in cui si mangia ma molte delle situazioni quotidiane che prevedono socialità. Per chi convive con la celiachia i timori non si esauriscono nel proprio piatto, entrano nelle cucine degli amici, nei ristoranti, nei viaggi e nelle esperienze fuori casa che si fanno. A volte si insinuano anche nei gesti più intimi, come quello di un bacio. Il dubbio è semplice quanto invasivo: se l’altra persona ha appena mangiato glutine, può bastare un contatto con la saliva per causare una contaminazione? Una nuova ricerca, presentata alla Digestive Disease Week 2025, ha cercato di rispondere a questa domanda concreta. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Celiachia, la scienza rassicura: il bacio è sicuro. Tutti i falsi miti sul rischio contaminazione