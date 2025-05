Celebrazioni giubilari in onore del Santissimo Crocifisso il programma della festa a Mugnano

Le celebrazioni giubilari in onore del Santissimo Crocifisso a Mugnano offrono un'opportunità unica di devozione e comunità. Dalla domenica 25 maggio alla domenica 1° giugno, la festa, che coinvolge le parrocchie della Valle del Caina ogni 25 anni, si svolgerà nel segno del Giubileo della speranza, promettendo momenti di intensa spiritualità e convivialità.

Le tradizionali feste, incentrate sulla venerazione al SS.mo Crocifisso, che coinvolgono, a turni di 25 anni, le parrocchie della Valle del Caina e dintorni, vedono protagonista Mugnano nella settimana da domenica 25 maggio a domenica 1° giugno. Nel segno del Giubileo della speranza, sotto. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Celebrazioni giubilari in onore del Santissimo Crocifisso, il programma della festa a Mugnano

