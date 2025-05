Ceccato Automobili premio di risultato per ottanta dipendenti

Ceccato Automobili ha introdotto un premio di risultato per ottanta dipendenti, grazie a nuovi accordi nazionali condivisi con lavoratori e lavoratrici in tutte le sedi del Gruppo. Per la prima volta, la contrattazione integrativa prevede questo riconoscimento per tutti i dipendenti delle concessionarie di Treviso, segnando un importante passo verso il miglioramento delle condizioni lavorative.

Ceccato Automobili, premio sugli utili per 80 dipendenti di Treviso e Villorba. La soddisfazione dei sindacati: «Impegno congiunto»

TREVISO - Ottanta lavoratori delle concessionarie Ceccato di Treviso e Villorba beneficeranno, per la prima volta, di un premio di risultato legato agli utili aziendali.

Ceccato Automobili S.p.A. - Castelfranco Veneto

A novembre 2010 acquisizione di una nuova sede a Selvazzano (PD) della concessionaria Fiat Ceccato Automobili già presente a Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Albignasego e Padova.

