C' è un municipio di Roma che ha esposto la bandiera della Palestina

Nel II municipio di Roma, la bandiera della Palestina è stata esposta sulla sede istituzionale, una decisione presa durante la seduta consiliare del 15 maggio. La proposta, avanzata dal Partito Democratico con la mozione a prima firma di Federica Serratore, segna un gesto emblematico di solidarietà verso la comunità palestinese.

La decisione è stata presa nella seduta consiliare del 15 maggio, su proposta del Pd che ha presentato una mozione a prima firma di Federica Serratore.

