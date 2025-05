c è il calendario scolastico un doppio ponte nel 2026

Approvato ieri dalla giunta regionale il calendario scolastico 20252026 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione. Inizio delle lezioni il 15 settembre 2025 con termine il 6 giugno 2026; le scuole dell’infanzia chiuderanno il 30 giugno. Un’approvazione che "coinvolge tutti i referenti del mondo della scuola", come spiega l’assessore all’Istruzione, Chiara Biondi. Tutte le scuole sono tenute a inserire nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato e a informare le istituzioni territoriali (Comuni, Provincia, Regione) di ogni variazione successiva al primo settembre. Le lezioni saranno sospese per festività tutte le domeniche, il 1° novembre, Ognissanti; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, Santo Stefano; il 1° gennaio 2026, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il 6 aprile, lunedì dell’Angelo; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

