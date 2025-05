C’è anche Calafiori alla festa sfrenata del Bologna | la squadra fa una videochiamata dagli spogliatoi

Il Bologna celebra la vittoria della Coppa Italia contro il Milan con una festa sfrenata negli spogliatoi, dove la squadra ha condiviso un momento speciale con Riccardo Calafiori attraverso una videochiamata. Dalle storie di Fabbian sui social emerge questa emozionante connessione con il difensore dell'Arsenal. Scopri di più su questa celebrazione indimenticabile!

Il Bologna negli spogliatoi ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia contro il Milan e ha voluto condividere quel momento anche con Riccardo Calafiori. Dalle story di Fabbian sui social spunta la videochiamata col difensore dell'Arsenal. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - C’è anche Calafiori alla festa sfrenata del Bologna: la squadra fa una videochiamata dagli spogliatoi

