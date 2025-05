CdS – Huijsen sarà un giocatore del Real Madrid | trovato l’accordo

2025-05-14 21:28:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Dean Huijsen sarà un prossimo calciatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, i blancos e il Bournemouth si starebbero già scambiando i documenti, prima dell’ufficialità del trasferimento. Il Real pagherà la clausola rescissoria di circa 59 milioni di euro. Il 10% della cifra andrà quindi alla Juventus, che al momento della cessione del classe 2005 aveva mantenuto la percentuale sulla rivendita. Il Real Madrid vuole Huijsen già per il mondiale per club. L’intenzione del Real Madrid è quella di poter ufficializzare l’acquisto di Huijsen già nella finestra di mercato straordinaria aperta tra il primo e il dieci giugno, in maniera tale da poter inserire il difensore ex Juventus e Roma nella lista dei convocati per il Mondiale per Club. 🔗Leggi su Justcalcio.com

