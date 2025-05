Cazzago San Martino | Franciacorta in Fiore

Nel cuore della primavera, la Franciacorta si prepara a celebrare la ventiseiesima edizione di Franciacorta in Fiore. Dal 16 al 18 maggio 2025, il Borgo antico di Bornato si trasformerà in un giardino diffuso, dove l’arte floreale e la cultura si incontrano, offrendo un'esperienza sensoriale unica immersa nella bellezza della natura.

Nel cuore della primavera, quando la natura si risveglia con tutta la sua energia piĂą vibrante, la Franciacorta si prepara ad accogliere la ventiseiesima edizione di Franciacorta in Fiore. Dal 16 al 18 maggio 2025, il Borgo antico di Bornato tornerĂ a trasformarsi in un giardino diffuso, dove. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Cazzago San Martino: Franciacorta in Fiore

Altre fonti ne stanno dando notizia

Appuntamento a Bornato per Franciacorta in Fiore

Da msn.com: Torna a Bornato Franciacorta in Fiore, la tradizionale rassegna primaverile di rose ed erbacee perenni, promossa dal Comune di Cazzago San Martino. Giunta quest’anno alla XXVI edizione, ha come tema “ ...

“Esplosione” a Cazzago, cede un cavo dell’alta tensione: blackout, principi d’incendio e disagi in Franciacorta

ilgiorno.it scrive: lasciando al buio buona parte della Franciacorta e dell’ovest Bresciano, tra cui le altre frazioni di Cazzago San Martino. Intervento e azioni di ripristino “In merito al guasto che questa ...

Esplosione a Cazzago, cede un cavo dell’alta tensione: blackout, incendi e disagi in mezza Franciacorta

Scrive msn.com: lasciando al buio buona parte della Franciacorta e dell’ovest Bresciano, tra cui le altre frazioni di Cazzago San Martino. “In merito al guasto che questa mattina ha interessato la linea CP ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La creator Mirna di TikTok Mirna è morta: Era un fiore delicato, l'ho soffocata con le mie attenzioni

Mirna, una giovane e popolare creator di TikTok con oltre 100 mila followers, è scomparsa lasciando un vuoto immenso nel cuore dei suoi fan e della sua famiglia.