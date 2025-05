cavirani a geal accaparramento di poltrone

“Con la nomina di un segretario di partito alla presidenza di Geal, si chiude il cerchio: alla Lega, e alla destra lucchese tutta, del futuro dell’ acqua non è fregato assolutamente niente. Tanta scena con consigli straordinari e proclami per nascondere quello che è un banale accaparramento di poltrone: Riccardo Cavirani (nella foto) coordinatore provinciale della Lega, è stato infatti appena nominato presidente di Geal”. A dirlo sono le consigliere e i consiglieri di Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt. “Per capirlo bastava leggere i proclami fuorvianti su presunti aumenti di tariffe in caso di entrata in Gaia, smentiti totalmente dai dati: da anni infatti l’aumento percentuale delle tariffe di Geal è doppio rispetto a quello di Gaia. 🔗Leggi su Lanazione.it

