Cavallino Classic Modena 2025 il concordo de' eleganza tra centro storico e Casa Maria Luigia

Il Cavallino Classic Modena 2025 si propone come un tributo all'eleganza automobilistica, sposando il fascino del centro storico con la raffinatezza di Casa Maria Luigia. Sotto la guida di Luigi Orlandini, nuovo Presidente e CEO di Cavallino Inc., l'evento celebra la storia di Enzo Ferrari, creando un’opportunità unica per gli appassionati di auto d'epoca.

Una delle prime decisioni prese da Luigi Orlandini, dopo la sua nomina a Presidente e CEO di Cavallino Inc. - la società americana organizzatrice dello storico Cavallino Classic di Palm Beach - è stata quella di rendere omaggio a Modena, città natale di Enzo Ferrari, con la creazione di un evento. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Cavallino Classic Modena 2025, il concordo de'eleganza tra centro storico e Casa Maria Luigia

Cavallino Classic Modena 2025: un omaggio all’eccellenza Ferrari

Come scrive msn.com: Cavallino Classic Modena 2025 celebra la storia Ferrari con un concorso d'eleganza unico e modelli iconici nella cornice di Casa Maria Luigia.

Ferrari da sogno a Cavallino Classic Modena 2025

Riporta clubalfa.it: Splendida la cornice scelta per il suo svolgimento: l’ottocentesca Casa Maria Luigia, residenza del noto chef Massimo Bottura. Questo celebrato luogo dell’ospitalità italiana offrirà un degno sfondo ...

Cavallino Classic Modena 2025: concorso dell'eccellenza Ferrari

Da lapressa.it: Sabato 17 maggio, dopo la cerimonia di accoglienza e il posizionamento delle vetture previsto per il venerdì, si svolgeranno le operazioni di giudizio ...

