Catania giovane arrestato dai carabinieri per spaccio nel centro cittadino

Un giovane di Catania è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città. Con l’arrivo della stagione turistica, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per garantire sicurezza e tranquillità, affrontando così le sfide legate all’aumento dei flussi turistici nel capoluogo etneo.

Intensificati i controlli con l'arrivo della stagione turistica. Con l'inizio della bella stagione e l'aumento dei flussi turistici nel capoluogo etneo, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno rafforzato i controlli sul territorio. L'obiettivo è duplice: garantire legalità e migliorare la percezione della sicurezza, secondo quanto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. L'arresto durante un'operazione di pattugliamento. Nel tardo pomeriggio, durante un'attività di perlustrazione nel centro di Catania, i Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno tratto in arresto un ragazzo di 21 anni, domiciliato ad Aci Sant'Antonio. Il giovane è stato colto in flagranza di reato, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto sulla base di indizi che saranno valutati in sede giudiziaria.

