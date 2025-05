Castellammare di Stabia | Inizia l’operazione dei Carabinieri Continuum Bellum 3 sui monti Lattari

A Castellammare di Stabia, è partita la terza edizione dell'operazione "Continuum Bellum" da parte dei Carabinieri in collaborazione con lo squadrone eliportato. Suo monti Lattari, le forze dell'ordine hanno scoperto un arsenale e ritrovato sostanze stupefacenti, evidenziando la presenza di attività criminali nei boschi di Gragnano.

Droga e armi nei boschi di Gragnano: i Carabinieri scoprono un arsenale durante l’operazione “Continuum Bellum”. Sui monti Lattari ha avuto inizio, per la terza volta, l’operazione “ Continuum Bellum ” dei Carabinieri della compagnia di Castellamare di Stabia e dei militari dello squadrone eliportato cacciatori Calabria. Nella lente dei controlli effettuati nella Giamaica del sud durante l’operazione di controllo straordinario del territorio la droga e le armi. I carabinieri hanno setacciato la zona rurale di Gragnano e lì – nelle diverse grotte e insenature presenti lungo il costone roccioso della zona denominata “ Castello” – hanno rinvenuto e sequestrato una busta con all’interno un chilo di marijuana e un altro involucro con dentro altri 120 grammi della stessa sostanza. Sotta la terra anche diverse armi ben conservate e pronte all’uso. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Castellammare, inizia l'operazione dei Carabinieri Continuum Bellum 3 sui monti Lattari alla ricerca di armi e droga

