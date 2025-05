L’omicidio di Pietro Scelzo nell’androne del cortile di casa sua a Castellammare di Stabia avvenne nel 2006. Lo ammazzarono con 11 colpi di pistola calibro nove. Secondo alcune sentenze fu ordinato dal clan D’Alessandro come vendetta per la sua adesione a una cosca rivale. Se ne torna a parlare nelle carte di una nuova retata della Dda di Napoli – procuratore Nicola Gratteri, pm Giuseppe Cimmarotta – che ha eseguito insieme ai carabinieri di Torre Annunziata 11 arresti nel clan D’Alessandro per associazione camorristica, estorsione, e per la presunta corruzione di una testimone, Katia Scelzo, nel processo per l’omicidio del padre. Sono 16 in tutto gli indagati. Secondo il capo di imputazione contenuto nell’ordinanza notificata nelle scorse ore, la donna avrebbe reso una testimonianza favorevole a Vincenzo Ingenito, cognato di Luigi D’Alessandro, imputato di essere un mandante dell’assassinio del padre, in cambio di una casa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Castellammare di Stabia, 11 arresti: estorsioni, mafia e quella casa regalata alla figlia della vittima per dire il falso