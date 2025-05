Cassino avviati i lavori di sistemazione idraulica del Rio Corvo

A Cassino, sono ufficialmente partiti i lavori di sistemazione idraulica del Rio Corvo, grazie all'intervento del Consorzio di Bonifica Valle del Liri. L'opera, che interessa l'area di Sant’Angelo in Theodice, è finanziata dalla Delibera CIPESS n. 79/2021 nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio.

