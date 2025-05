Cassazione conferma arresti domiciliari per Chiara Petrolini tra neonati e Samuel Granelli

La Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, in relazione al caso di Samuel Granelli e neonati coinvolti. I giudici della prima sezione penale hanno evidenziato la particolare rilevanza delle circostanze processuali, sottolineando elementi di interesse unico. La sentenza è stata emessa il 25 febbraio, ribadendo la necessità di mantenere le misure cautelari.

I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno sottolineato come le circostanze processuali siano andate incontro a condizioni irripetibili, evidenziando elementi di particolare interesse. La sentenza, emessa il 25 febbraio, conferma gli arresti domiciliari nei confronti di Chiara Petrolini, accusata di gravissimi reati, tra cui omicidio e soppressione di cadavere. La determinazione criminale e . L'articolo Cassazione conferma arresti domiciliari per Chiara Petrolini, tra neonati e Samuel Granelli è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cassazione conferma arresti domiciliari per Chiara Petrolini, tra neonati e Samuel Granelli

Cosa riportano altre fonti

Perché Chiara Petrolini non va in carcere e resta ai domiciliari, le motivazioni della Cassazione

Lo riporta vanityfair.it: Secondo i giudici, il contesto in cui tutto sarebbe successo – una rete di relazioni, una quotidianità difficile da sorvegliare – oggi non ci sia più, e che i domiciliari bastino a evitare che possa a ...

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara ai domiciliari. Per la Cassazione non può ripetere il reato

Riporta fanpage.it: La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, ritenendo ormai "non più presenti né ripetibili" le condizioni che ...

Cassazione: domiciliari confermati per Chiara Petrolini, accusata di omicidio

Segnala quotidiano.net: La Cassazione conferma i domiciliari per Chiara Petrolini, accusata di omicidio e occultamento dei cadaveri dei figli.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Cassazione conferma ergastolo a Leonardo Cazzaniga

E' stata confermata dalla Cassazione la condanna all' ergastolo per Leonardo Cazzaniga, l'ex viceprimario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, in provincia di Varese, accusato di aver somministrato farmaci letali a diversi pazienti tra il 2011 e il 2014.