La Cassazione ha confermato la detenzione domiciliare per Chiara Petrolini, 22enne di Vignale (Parma), accusata dell'uxoricidio e occultamento dei corpi dei suoi due neonati. Sebbene non ci sia stato un aggravamento della misura cautelare, i giudici hanno sottolineato la sua elevata capacitĂ mistificatoria, ritenendo necessario mantenere queste restrizioni.

Nessun aggravamento della misura cautelare, ma elevata capacitĂ mistificatoria. La Suprema Corte ha confermato la detenzione domiciliare per Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale (Parma), accusata di aver ucciso e poi occultato i cadaveri dei suoi due figli appena nati. Secondo i giudici della prima sezione della Cassazione, “l’elevatissima capacitĂ mistificatoria e la non comune determinazione criminale” non sono sufficienti a giustificare il carcere, perchĂ© i fatti “si sono svolti in condizioni non piĂą presenti nĂ© ripetibili”. Annullata l’ordinanza del Riesame La decisione della Cassazione, depositata il 25 febbraio, ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame che, su appello della Procura, aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Attualmente Petrolini si trova ai domiciliari nella villetta di famiglia, che si affaccia sul giardino dove sono stati seppelliti i due neonati. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cassazione: Chiara Petrolini resta ai domiciliari: i motivi della decisione

