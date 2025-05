Cassano | I Furlani e i Cardinale fuori dai co***oni Il Milan è una cosa seria

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha commentato con franchezza la sconfitta della squadra rossonera contro il Bologna in finale di Coppa Italia. Con la sua tipica schiettezza, Cassano ha espresso le sue opinioni sui "furlani" e sui "cardinale" che, a suo avviso, non rappresentano la serietà che il Milan merita. Ecco le sue dichiarazioni.

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha parlato della sconfitta del Milan contro il Bologna in finale di Coppa Italia: le dichiarazioni 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano: “I Furlani e i Cardinale fuori dai co***oni. Il Milan è una cosa seria”

Se ne parla anche su altri siti

Cassano duro con Cardinale: “Stai dimostrando che sei incompetente”

Scrive msn.com: Negli ultimi giorni ci sono state molte polemiche riguardo alle parole di Gerry Cardinale all'Harvard Business School. Sulla questione si è espresso anche Antonio Cassano, nel consueto ...

Biasin attacca Furlani: «Cosa sta facendo esattamente? Questa mossa di Cardinale mi lascia perplesso»

Segnala milannews24.com: Di seguito le sue parole d’attacco all’AD rossonero Furlani. «Cardinale vuole Paratici, lo ha incontrato. Di nuovo. E se lo ha incontrato Cardinale significa che resta il prediletto del Milan per ...

Cassano: "Pesante e in affanno. È il vero grande problema del Napoli, Conte lo sa"

Scrive msn.com: Nel corso dell'ultima puntata del 2024 di Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch, Antonio Cassano si è letteralmente ... unico a differenza dei Furlani e di Cardinale a metterci la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.