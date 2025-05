Caso Salvatore Bagni-Le Iene scoperchiato il vaso di Pandora nel calcio

Il servizio de Le Iene ha rivelato un inquietante retroscena nel mondo del calcio, coinvolgendo Salvatore Bagni, ex calciatore di spicco. Grazie a telecamere nascoste, è emerso un intrigo in cui si cercava di ottenere un posto da titolare in Serie C a favore del presunto fratello di un inviato, sollevando interrogativi etici e morali sullo sport.

Il servizio trasmesso da Le Iene ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Protagonista è Salvatore Bagni, ex calciatore di Perugia, Napoli e Inter, colto dalle telecamere nascoste di Mediaset mentre negoziava un posto da titolare in Serie C per il presunto fratello di un inviato, in cambio di 50.000 euro. Di questa cifra, 20.000 euro sarebbero andati a Michele Menga, direttore sportivo.

