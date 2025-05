Ieri la Procura di Pavia, che ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio per omicidio in concorso con altre persone, ha disposto il blitz nella casa di Voghera dove vive Sempio, nella villetta dei suoi genitori a Garlasco e nelle abitazioni di altri due ragazzi della stessa comitiva di Marco Poggi, ossia Roberto Freddi e Mattia Capra. Amici di nuovo riuniti, dopo quasi due decenni, nelle trame dell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, agli ordini del colonnello Antonio Coppola, che dal 2023 portano avanti l’attività di indagine che ha consentito di collegare il Dna di Sempio con quello trovato sulle unghie della vittima e di allargare gli approfondimenti ai ragazzi della comitiva, non indagati ma attenzionati per alcune incongruenze nelle testimonianze dell’epoca. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caso Garlasco, perquisita la casa di Sempio e dei genitori, il superteste e un martello trovato nel canale