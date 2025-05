Caso Garlasco dal canale spunta un vecchio martello | è l’arma del delitto?

Un clamoroso sviluppo riaccende l'attenzione sul caso di Garlasco. Le indagini, condotte nel canale di Tromello, hanno portato al ritrovamento di un vecchio martello, presumibilmente l'arma del delitto. Gli inquirenti esaminano ora gli oggetti rinvenuti, sperando di fare chiarezza su uno dei casi di omicidio più misteriosi d'Italia.

(Adnkronos) – Colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco. Le ricerche, condotte nel canale di Tromello avrebbero dato risultati che i carabinieri definiscono positivi. Alcuni oggetti sono stati trovati e ora sono al vaglio degli inquirenti per valutarne la loro utilità per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

