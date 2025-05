Caso Garlasco dal canale spunta un vecchio martello | è l’arma del delitto?

Un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco: nel canale di Tromello è stato rinvenuto un martello, ritenuto l'arma del delitto. Le indagini, condotte dai carabinieri, stanno raccogliendo elementi significativi che potrebbero contribuire a fare chiarezza su un caso ancora avvolto nel mistero. Gli oggetti trovati sono attualmente in fase di analisi.

(Adnkronos) – Colpo di scena nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Le ricerche, condotte nel canale di Tromello hanno dato risultati che i carabinieri definiscono positivi. Alcuni oggetti sono stati trovati e ora sono al vaglio degli inquirenti per valutarne la loro utilità per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il . L'articolo Caso Garlasco, dal canale spunta un vecchio martello: è l’arma del delitto? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Caso Garlasco, dal canale spunta un vecchio martello: è l’arma del delitto?

Ne parlano su altre fonti

Caso Garlasco, dal canale spunta un vecchio martello: è l'arma del delitto?

Secondo reggiotv.it: (Adnkronos) - Colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco. Le ricerche, condotte nel canale di Tromello avrebbero dato risultati che i carabinieri definiscono positivi. Alcuni oggetti sono s ...

Garlasco, blitz in casa Sempio: trovato un martello nel canale

Si legge su milano.repubblica.it: Nuovo colpo di scena nel delitto di Chiara Poggi: un testimone dice di aver visto quel giorno la cugina Stefania Cappa con un borsone, poi gettato in ...

Garlasco, la rivelazione a "Chi L'ha visto?": «Trovato martello nel canale vicino la casa della famiglia Cappa»

Riporta ilmessaggero.it: Un martello è stato rinvenuto oggi, mercoledì 14 maggio, dai Vigili del fuoco durante le operazioni di dragaggio in un piccolo corso d’acqua a Tromello, a pochi chilometri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La portacontainer Ever Given liberata nel canale di Suez

Grazie al picco di alta marea che si è verificato nella zona in occasione della luna piena e all'aiuto di due rimorchiatori con 400 tonnellate di potenza, la nave container Ever Given si è spostata dalla sua posizione all'interno del canale di Suez e il traffico è stato ripreso.