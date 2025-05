Caso De Maria il rapporto dal carcere | è equilibrato ha relazioni affettive sul lavoro

Il caso di Maria mette in luce un rapporto equilibrato dal carcere, caratterizzato da relazioni affettive e professionali. Due legami positivi nella struttura di Bollate hanno convinto i giudici a concedere il permesso per il lavoro esterno, che ha assunto una svolta tragica a seguito dell'omicidio della collega con cui aveva una relazione.

Due relazioni positive dal carcere di Bollate hanno convinto i giudici a concedergli il permesso per il lavoro esterno. Aveva una relazione con la collega poi uccisa 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso De Maria, il rapporto dal carcere: è equilibrato, ha relazioni affettive sul lavoro

Su questo argomento da altre fonti

Caso De Maria, il rapporto dal carcere: è equilibrato, ha relazioni affettive sul lavoro

Lo riporta msn.com: Emanuele De Maria, 35 anni, era stato descritto dagli psicologi del carcere di Bollate come "una persona totalmente equilibrata, collaborativa, senza scompensi psichici". Due relazioni inviate al Trib ...

Caso De Maria, le relazioni dal carcere: una persona totalmente equilibrata

stylo24.it scrive: Il detenuto ammesso al lavoro esterno e che ha ucciso una collega barista, ha tentato di uccidere un altro dipendente e si è tolto la vita ...

“Potrebbe aver ucciso altre donne?”: cosa emerge dal profilo psicologico di Emanuele De Maria

Si legge su fanpage.it: Quello di Emanuele De Maria è un profilo che è possibile solo ipotizzare, visti gli scarsi elementi in nostro possesso, ma che, legittimamente apre il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999. Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.