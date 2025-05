Caso De Maria Fabrizio Benzoni Azione | Far lavorare i detenuti è indispensabile anche se sono degli assassini

Fabrizio Benzoni, deputato di..., sostiene che far lavorare i detenuti, anche quelli condannati per reati gravi, è essenziale per il loro reinserimento nella società. Le misure alternative al carcere sono efficaci e vanno mantenute, contrariamente a quanto affermano i critici, che secondo lui mancano di comprensione della realtà carceraria.

Le misure alternative al carcere «funzionano e non vanno cambiate». E chiunque dice il contrario «non ha idea di cosa parla». Lo dice Fabrizio Benzoni, deputato di.

Caso De Maria, Fabrizio Benzoni (Azione): «Far lavorare i detenuti è indispensabile, anche se sono degli assassini»

Le misure alternative al carcere «funzionano e non vanno cambiate». E chiunque dice il contrario «non ha idea di cosa parla». Lo dice Fabrizio Benzoni, deputato ...

Caso De Maria, i giudici del Tribunale di Sorveglianza: “Fatto imprevedibile, il suo percorso era positivo”

I magistrati in una nota spiegano le ragioni per cui Emanuele De Maria era stato ammesso al lavoro diurno fuori da Bollate: "Percorso carcerario sempre ...

"Il lavoro resti alternativa al carcere, dopo il caso De Maria nessuna stretta sui permessi ai detenuti". E su Garlasco...

"Non vedo motivi per modificare l'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario sulla scorta di un'onda emozionale", dice a Today.it Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giusti ...

