Querele, ispezioni, interrogazioni parlamentari, un Consiglio di classe urgente e nuove bordate. Non accenna a placarsi la bagarre scoppiata intorno a un episodio accaduto in una classe dell’ istituto Bassi Burgatti di Cento. Nell’occhio del ciclone, le frasi choc su Hitler e Mussolini pronunciate da alcuni alunni durante un’ora di supplenza, costate una nota all’intera classe. Sulle prime si parlava anche di un cellulare sequestrato per motivi politici a un alunno di Azione studentesca, anche se su questo episodio dalla scuola non arrivano conferme. Quali che siano i fatti esatti accaduti tra quei banchi, hanno suscitato un polverone che non accenna a placarsi. Dopo il botta e risposta a distanza tra il senatore di Fd’I Alberto Balboni – che per primo aveva sollevato la questione – e il sindaco Edoardo Accorsi, è di nuovo il parlamentare meloniano a tornare sull’argomento rispondendo alle frecciate del primo cittadino. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Burgatti, Balboni: "Querelo il sindaco"