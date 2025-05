Caso Bagni ora tocca alla FIGC | l’inchiesta delle Iene si allarga

Le Iene hanno lanciato una vera e propria bomba mediatica: ora l’inchiesta cominciata con il caso Salvatore Bagni prosegue con la richiesta alla FIGC Il programma Mediaset ha fatto luce su una brutta pagina e piaga del calcio italiano. Le Iene hanno portato all’attenzione quanto avviene tra calciatori e procuratori di serie minori. In particolare, l’agenzia di Salvatore Bagni, per sua stessa ammissione, si fa pagare da calciatori che vogliono entrare nel mondo del pallone, per poi inserirli in alcune squadre e contesti vari. Scoppia il caso mediatico contro Bagni: l’inchiesta delle Iene (ANSA) Calciomercato.it L’ex calciatore del Napoli non visiona filmati né provvede ad analisi tecniche accurate: si accontenta di un mero giudizio, per poi fare la sua richiesta economica. “Noi meno di 30 mila euro non facciamo nessuno”. 🔗Leggi su Calciomercato.it

