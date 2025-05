Case popolari sopralluogo a San Biagio Petrucci Fdi | Il modello Pisa funziona

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, elogia il "modello Pisa" durante il sopralluogo nelle case popolari a San Biagio. "Dove la sinistra vedeva un edificio da abbattere, noi abbiamo visto un futuro da ricostruire", afferma, sottolineando l'importanza di una politica efficace da riproporre in tutta la Toscana.

🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Case popolari, sopralluogo a San Biagio, Petrucci (Fdi): "Il modello Pisa funziona"

