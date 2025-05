Una cascina che è anche una casa e insieme una seconda chance per ragazzi che una casa e altre possibilità non le hanno. È Cascina don Guanella di Valmadrera, un centro di accoglienza e in qualche modo di redenzione per giovani e giovanissimi ad altro rischio di emarginazione: minori finiti in riformatorio, minori stranieri non accompagnati, minori che arrivano da famiglie in difficoltà. A loro e al loro "papà" don Agostino Frasson, sacerdote guanelliano di 62 anni che ha fondato e gestisce Cascina don Guanella, la vicepresidente di Banca Mediolanum e presidente di Fondazione Mediolanum, Sara Doris, ha regalato 265mila euro. È una donazione a sostegno del progetto La Cascina si fa Casa, un progetto di accoglienza che unisce agricoltura sociale, servizi e ospitalità che permetterà di accompagnare in cinque anni 80 ragazzi a grave rischio di emarginazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Cascina don Guanella. Arriva una maxi donazione: "Avanti col nostro sogno"