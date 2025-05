Una manciata di giorni fa l’appartamento occupato abusivamente per mesi al civico 53 di via Maffei, in una delle torri del quartiere della Piastra, fu "liberato" e Aler non perse tempo nel segnalare l’operazione. In questi giorni, però, la beffa, perché gli stessi occupanti fatti sloggiare il 5 maggio non si sono neppure dati pena di scegliere un altro stabile, ma hanno soltanto cambiato piano, prendendosi abusivamente un altro alloggio. Questa volta il soggiorno abusivo è durato molto meno, anche se né Aler né polizia locale vogliono tornare sull’argomento. Non risulta che siano state adottate misure particolari nei confronti del recidivo, a differenza invece di quanto è stato disposto per due uomini, entrambi raggiunti dal foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Sondrio Sabato Riccio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa sgomberata, gli abusivi hanno cambiato piano