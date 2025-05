Casa per anziani è protesta | Situazione precipitata

A fine aprile, un cartello affisso in Villa Pratesi ha annunciato la chiusura della casa per anziani di Castrocaro, prevista per il 5 giugno, per lavori di ristrutturazione. La notizia ha colto di sorpresa residenti e famiglie, scatenando una protesta contro una situazione che si è fatta rapidamente insostenibile.

L’allarme è scattato una mattina di fine aprile, quando un cartello affisso nei locali di Villa Pratesi, centro residenziale per anziani con sede a Castrocaro, annunciava la chiusura della struttura, a partire dal 5 giugno per lavori di ristrutturazione. Una comunicazione ‘secca’ che ha destabilizzato i dipendenti e le famiglie degli ospiti, obbligati a trovare una nuova collocazione in tempi strettissimi. Nessuna informazione sul futuro e sull’eventuale data di riapertura. Silenzio che ha messo in allarme i sindacati, intervenuti con un duro comunicato e richiesta di delucidazioni sull’avvenire. Nel frattempo, dei 16 ospiti ne sono rimasti 5. Ancora in trincea invece quasi tutti i dipendenti, 5 oss, due cuoche, l’infermiere, la signora delle pulizie e un jolly, pronta a intervenire all’occorrenza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa per anziani, è protesta: "Situazione precipitata"

