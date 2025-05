Casa demolita | la causa fu della strada comunale

Alla fine il Comune decide di transare con i proprietari della casa demolita in piazza Santa. I condomini dell’immobile avevano citato il Comune in sede civile in tribunale a Massa, perché a loro dire, responsabile dei danni che erano stati causati al fabbricato, che nel 2021 venne poi demolito. Con questa transazione da poco meno di 600mila euro circa il Comune, oltre a mettere fine al procedimento, vista la "relazione sfavorevole" del Ctu Enrico Sterpi per palazzo civico, diviene anche proprietario dell’area. A occuparsi del pagamento sarà un’agenzia assicurativa. Il Comune aveva chiamato in causa Gaia, perché riteneva "l’azienda unica responsabile – si legge nell’atto del consiglio del 6 maggio – del cedimento della strada. Ipotesi che era stata esclusa dalla relazione del perito, escludendo la rilevanza causale tra l’evento che avvenne a maggio del 2020, e la rottura della tubazione idrica di Gaia. 🔗Leggi su Lanazione.it

