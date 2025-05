Carpi spacciatore colpisce un agente con una gomitata | in casa hashish bilancino e migliaia di euro

A Carpi, un tunisino di 22 anni è stato arrestato per spaccio di droga dopo un’operazione antidroga che ha rivelato in casa sua hashish, un bilancino e migliaia di euro in contante. Durante la perquisizione, l'uomo ha colpito un agente con una gomitata, provocando lesioni e dando vita a una resistenza all'arresto.

Cosa riportano altre fonti

