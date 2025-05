Carpi e Ravarino | possibile collaborazione per il settore giovanile

Non è una novità che il Carpi si stia guardando intorno per la carenza di impianti in cui far allenare prima squadra e settore giovanile e in queste ore sta prendendo quota l’ipotesi di una collaborazione con Ravarino: la scorsa settimana c’è stato un colloquio con l’amministrazione comunale e con la società biancazzurra che potrebbe portare a un accordo per dirottare buona parte delle giovanili biancorosse sul campo ravarinese. Cittadella. Mattia Gori sarà ancora il tecnico della Cittadella. Nell’aria da un po’, la conferma del tecnico ravennate (come quella del dt Biagini) sarà ufficiale in queste ore, magari annunciata stasera alla festa di fine stagione al Mammut Club di Modena. La società si sta riassestando dal punto di vista delle cariche e ieri ha annunciato la nomina di Michele Marchesini, a lungo vice presidente, come nuovo amministratore delegato dell’Area Sport. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

